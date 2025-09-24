Полузащитник «Челси» проиграл спор с виноградником «Шато Пальмер»

Коул Палмер не сможет использовать свою торговую марку для продажи вина.

Ранее стало известно, что полузащитник «Челси» и сборной Англии собирался зарегистрировать торговую марку Cold Palmer и использовать ее для продажи различных товаров. Ее название буквально переводится как «Холодный Палмер» и соответствует прозвищу игрока за манеру праздновать голы потиранием плеч, будто он замерз.

Позднее сообщалось, что англичанин оказался втянут в юридический спор с престижным французским виноградником «Шато Пальмер» (Château Palmer). Это связано с тем, что игрок нацелился в том числе на продажу вина (а также коктейлей, ликеров и других алкогольных напитков).

Британское Управление интеллектуальной собственности должно было рассмотреть аргументы обеих сторон и вынести решение.

По данным The Sun, французы одержали победу в споре, и стороне Палмера пришлось исключить вино из списка товаров, которые он надеется продавать под своим брендом.

Юридическая команда футболиста внесла поправки в документы Ведомства по интеллектуальной собственности, чтобы предотвратить конфликт.