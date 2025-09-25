«Челябинск» обыграл «Иркутск» в матче Кубка России по футболу

«Челябинск» одержал победу над «Иркутском» в матче FONBET Кубка Росси по футболу.

© ФК «Иркутск»

Встреча четвертого раунда Пути регионов прошла в Иркутске и завершилась со счетом 3:2.

В составе гостей голами отметились Александр Носов, Матвей Урванцев и Александр Чемасов. У «Иркутска» точные удары на счету Владислава Луташева и Ивана Яковлева.

Соперник «Челябинска» в пятом раунде Кубка России станет известен позднее.

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Кубок России. 2025-26. 4-й отборочный раунд Пути регионов

«Иркутск» (Иркутск) — «Челябинск» (Челябинск) — 2:3 (2:1)

Голы: Луташев, 2. Яковлев, 27 (с пенальти). — Носов, 4 (с пенальти). Урванцев, 56. Чемасов, 90.