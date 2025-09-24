"Ромб" не принес успеха". В Греции высказались о работе экс-тренера ЦСКА
Греческий журналист Томас Цуварас в комментарии Rusfootball.info высказался о работе Марко Николича в АЕКе.
- Николич очень хорош! АЕК все еще идет без поражений в текущем сезоне - болельщики и футболисты счастливы и рады, что Марко - главный тренер АЕКа. Пока что его проект выглядит очень хорошо. Схема с "ромбом"? Нет, сейчас он выстраивает 4-4-2 с единой линией в середине поля. "Ромб" не принес успеха на сборах и от него отказались.