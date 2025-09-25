ЦСКА в центральном матче 10-го тура Премьер-лиги сыграет с "Балтикой"

Один из фаворитов чемпионата России, обладатель Кубка и Суперкубка ЦСКА в центральном матче десятого тура примет команду - открытие сезона - "Балтику".

Калининградцы бурно ворвались в Премьер-лигу. Едва вернувшись в элитный дивизион, они сходу начали удивлять: ничья с "Динамо" (1:1), крупная выездная победа над "Спартаком" (3:0), игра на равных с остальными грандами, в том числе с "Зенитом" (0:0). "Балтика" выдала лучший старт среди клубов-новичков в истории российского первенства, не потерпев ни одного поражения в девяти турах.

При этом тренеру калининградцев Андрею Талалаеву все мало: он хочет большего. Пожалуй, именно этот специалист - главная звезда "янтарных". К слову, "Балтика" - 11-й клуб в тренерской карьере Андрея Викторовича. Надо отметить, что Талалаев не только здорово подготовил свою команду к сезону, но и весьма откровенен на пресс-конференциях, что добавляет еще больше интереса к этому самобытному клубу.

После домашней ничьей с "Ростовом" (0:0) в девятом туре Талалаев слегка раскритиковал своих футболистов, но подчеркнул: "Балтика" будет и дальше прогрессировать.

- Для меня не так важны рекорды. Все ждут, что мы сдуемся, однако этого не случится. Но нам надо играть в хороший футбол, чего не удалось сделать во втором тайме, - сказал Талалаев.

Предстоящий матч - уже второй для ЦСКА и "Балтики" друг с другом в текущем сезоне. На прошлой неделе пути этих команд пересеклись в Кубке в Москве. Армейцы долго вели в счете, но в самой концовке гости отыгрались - 1:1 в основное время. Серия пенальти вместила в себя аж 22 удара. Удачливее были калининградцы - 10:9 в их пользу.

Впрочем, о кубковых делах соперники вряд ли будут вспоминать в преддверии встречи в Премьер-лиге. В понедельник ЦСКА победил в гостях "Сочи" (3:1) и сократил отставание от лидера турнира и действующего чемпиона страны "Краснодара" до одного очка. В стане "красно-синих" не скрывают, что они намерены побороться за золото, которого не было аж с 2016 года.

На выходных нас ждет южное дерби: набирающий потихоньку форму после провального старта сезона "Ростов" примет "Краснодар". Ростовчане никому не проигрывают уже в четырех встречах подряд во всех турнирах. В этом промежутке "желто-синие" победили в чемпионате ЦСКА (1:0) и "Спартак" в Кубке (2:1), причем на чужом поле. Что касается краснодарцев, то интересно будет понаблюдать за тем, как они отреагируют на болезненное поражение от "Зенита" (0:2) в прошлом туре.

- Мы не заслужили поражение против "Зенита" ни по качеству игры, ни по созданным моментам. К ребятам у меня никаких претензий быть не может. "Краснодар" не реализовал свои моменты и пропустил в первой же опасной атаке - детали решают, - подчеркнул после матча с петербуржцами главный тренер южан Мурад Мусаев.

"Зенит", окрыленный победой над "Краснодаром", примет одного из аутсайдеров чемпионата "Оренбург". "Газовики" идут на 13-м месте в таблице, выиграли лишь один матч. Тем не менее главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак призывает своих футболистов не расслабляться.

- Никакой недооценки "Оренбурга" точно не будет. Нам нужны эти три очка, чтобы не отпустить "Краснодар" далеко в турнирной таблице, - говорит Семак.

Непростой матч предстоит провести "Локомотиву": "красно-зеленые" примут крепкий "Рубин". "Железнодорожники" не могут победить в рамках Премьер-лиги с начала августа, когда они одолели в дерби "Спартак" (4:2). С тех пор подопечные Михаила Галактионова пять раз подряд сыграли вничью, причем на прошлых выходных "Локо" был близок к тому, чтобы набрать три очка, но москвичи не удержали преимущество в игре с махачкалинским "Динамо" (1:1), пропустив на 95-й минуте. В свою очередь, "Рубин" идет на седьмой строчке, однако отставание от лидера "Краснодара" составляет всего четыре очка. Перед выездом к "Локомотиву" казанцы объявили о громком трансфере, подписав пятикратного чемпиона России в составе "Зенита" Далера Кузяева, вернувшегося на родину после двух сезонов во французском "Гавре".

Где будем смотреть

26 сентября, пятница

"Матч Премьер"

18:00. "Крылья Советов" - "Динамо" (Москва).

27 сентября, суббота

"Матч ТВ"

19.30. "Зенит" - "Оренбург".

"Матч Премьер"

16.30. "Локомотив" - "Рубин".19.00. "Ростов" - "Краснодар".

28 сентября, воскресенье

"Матч Премьер"

14.30. ЦСКА - "Балтика".19.30. "Спартак" - "Пари НН".

Все указанные трансляции - прямые.

Между тем

Легендарный аргентинец Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами", даже в 38 лет продолжает блистать: он забил два мяча в ворота "Нью-Йорк Сити" (4:0) и помог своей команде выйти в плей-офф MLS (высший дивизион системы футбольных лиг США и Канады. - Прим. "РГ").

Результативность Месси поражает. Если брать последние 12 матчей MLS, то в девяти из них Лионель оформлял по дублю. Аргентинец лидирует в гонке лучших бомбардиров турнира с 24-ю мячами. При этом Месси здорово ассистирует партнерам: в его активе 14 голевых передач.

В целом же за всю карьеру как на клубном уровне, так и международном Месси забил уже 884 мяча. У его вечного конкурента португальца Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра" - 945 голов.