Месси творит чудеса: «Интер Майами» уничтожил соперника в Нью-Йорке

В ночном противостоянии регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Сити» и «Интер Майами» была зафиксирована безоговорочная победа «цапель» со счетом 4:0. Матч, прошедший в ночь с 24 на 25 сентября 2025 года, выявил явное преимущество гостей.

Центральной фигурой на поле стал капитан «Интер Майами» Лионель Месси. 38-летний аргентинский футболист отметился тремя результативными действиями, оформив дубль и отдав голевую передачу. Также по одному точному удару забили его партнеры по команде — уругваец Луис Суарес и соотечественник Бальтасар Родригес.

Эта победа стала для команды Хавьера Маскерано уже третьей подряд. Располагая 55 очками после 29 проведенных встреч, клуб удерживает третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем туре «цаплям» предстоит выездная игра против «Торонто».

«Нью-Йорк Сити» прервал свою трехматчевую победную серию. Набрав 53 очка по итогам 31 игры, команда занимает пятую строчку в своем дивизионе. Впереди «горожан» ждет принципиальное дерби с «Нью-Йорк Ред Буллз».