В "Броук Бойз" оценили игру Смолова в Кубке России

Нападающий Федор Смолов помог "Броук Бойз" в матчах Фонбет - Кубка России, он выделялся своим мастерством. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.

35-летний Смолов провел за "Броук Бойз" три матча "пути регионов" в Кубке России, забив два гола. Во вторник "Броук Бойз" дома уступил саратовскому "Соколу" (0:2) и покинул турнир.