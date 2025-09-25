В "Броук Бойз" оценили игру Смолова в Кубке России
Нападающий Федор Смолов помог "Броук Бойз" в матчах Фонбет - Кубка России, он выделялся своим мастерством. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.
35-летний Смолов провел за "Броук Бойз" три матча "пути регионов" в Кубке России, забив два гола. Во вторник "Броук Бойз" дома уступил саратовскому "Соколу" (0:2) и покинул турнир.
"Он нам помог, большой мастер, - сказал Кузнецов. - Я не могу никого выделять из команды, но исполнение чуть другое, более мастеровитое. В основное он так же, как и все себя проявил. Мы оцениваем игру в коллективе. Федор забил, помог, думаю, что он и коллектив получили удовольствие от всего".