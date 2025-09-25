«Амкал» назвал стартовый состав на матч Кубка России с «Енисеем»

Медиафутбольный клуб «Амкал» объявил стартовый состав на матч четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России против красноярского «Енисея».

Встреча пройдет 25 сентября в Красногорске и начнется в 17:00 мск.

Стартовый состав «Амкала»: Максим Швагирев, Егор Потапов, Арсений Левшук, Владимир Оленченко, Нодар Кавтарадзе, Давид Папикян, Артем Кузин, Василий Маврин, Николай Осипов, Руслан Имаев, Данила Ежков.

Стартовый состав «Енисея»: Станислав Антипин, Артур Гилязетдинов, Артем Гюрджан, Эмерсон, Александр Масловский, Александр Надольский, Артем Погосов, Андреа Чуканов, Амир Батырев, Андрей Окладников, Лука Раткович.

Прямую трансляцию матча смотрите с 16:55 на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.