В РФС довольны ходом футбольного сезона

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что доволен тем, как сложилась первая треть футбольного сезона.

В чемпионате МИР РПЛ прошло девять туров, в турнирной таблице лидирует «Краснодар», а его ближайшими преследователями являются ЦСКА, «Балтика» и «Локомотив».

— Кажется, что у нас получается насыщенный и интенсивный чемпионат. В этом сезоне таблица очень плотная. Практически треть сезона позади, плотность очень высокая, накал игр — тоже. Думаю, весь чемпионат будет очень интересный. Тем больше работы будет для тренеров, для нас, для судей, для журналистов. И больше волнений для болельщиков, — сказал Мтрофанов корреспонденту «Матч ТВ».

