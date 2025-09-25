Мостовой рассказал о рецидиве травмы

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Матч ТВ» заявил, что сейчас занимается здоровьем, второй месяц залечивая старую травму.

Мостовому 57 лет. Он завершил карьеру в 2005 году. На позиции полузащитника Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур». Всего за карьеру провел 534 матча и забил 144 мяча.

— Как думаете, почему российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян никак не найдет себя в чемпионате Испании? Всё дело в травмах?

— Я думаю, это основная причина. Поверьте мне, если ты склонен к травмам, это тебя будет преследовать постоянно. Вообще для меня это больная тема. Я сам сейчас на травме — рецидив, уже месяц лечусь, иду на второй.

Не буду сравнивать с Захаряном, но помните, был такой голландский футболист Арьен Роббен. Его то в «Реал» купили, то в «Челси». А него там травма, сям травма. К сожалению, вот так. А ведь сумасшедший полузащитник. Это все знают. Но всё время проблемы со здоровьем.

Не дай бог, что у и Захаряна будет такое — из одной травмы в другую. Но ему только 22 года. Молодой еще, восстановится, начнет играть. Но это физиология, против нее не попрешь. Других проблем там нет. Испания — шикарная страна, Сан‑Себастьян — отличный город, прекрасные болельщики. Есть все условия для того, чтобы наслаждаться футболом, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

В текущем сезоне Захарян провел два матча за «Реал Сосьедад» и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне россиянин из‑за различных повреждений провел всего четыре матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

