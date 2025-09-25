Мостовой заявил о готовности сыграть в Кубке России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Матч ТВ» заявил, что не прочь в будущем выйти на замену и забить гол в матче Кубка России.

Мостовому 57 лет. Он завершил карьеру в 2005 году. На позиции полузащитника Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанскую «Сельту». Всего за карьеру провел 546 матчей и забил 147 мячей.

Ранее в текущем сезоне чемпионы России Федор Смолов и Ари отыграли в матчах FONBET Кубка России за медиафутбольный клуб Broke Boys, а советник председателя правления ФК «Зенит» Александр Медведев — за «Амкал», став в 70 лет самым возрастным игроком в истории турнира.

— Что вы думаете о Федоре Смолове и Ари в клубе медиалиги Broke Boys? Достойный ли это финал игровой карьеры?

— Ну, а что? Я тоже могу выйти минут за пять до конца, чтобы сыграть в Кубке России. Я и пенальти забью. Есть еще порох в пороховницах!

Эти ребята моложе. Но видите, как они заканчивают. Мы в свое время завершали в чемпионате Испании. У других иначе. Но хорошо, что в жизни есть футбол, и хотя бы так.

Ари постарше, ему 39. А вот Федор в 35 лет мог бы играть в любой команде РПЛ. Он же в этом году стал чемпионом с «Краснодаром». Мог спокойно и дальше играть. Но видимо, больше уже не хочет. Жизнь удалась!

— То есть вы в самом деле можете в Кубке России сыграть, когда травму залечите?

— Я могу. А что? Александр Медведев в 70 лет же сыграл. А в КХЛ величайший Вячеслав Фетисов выступал в 51 год. Возможно всё! Фетисов и сейчас в 67 сыграл бы спокойно в любой хоккейной медиакоманде. Однозначно!

Тем более в такое время, когда все бьют какие‑то рекорды. Я выйду — и тоже какой‑то рекорд установлю. А что такого? У меня и так много рекордов, но будет еще один. Свой голик‑то забью, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

