Тренер "Зенита" считает возможным переход Кузяева в клуб в будущем

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не исключил, что полузащитник Далер Кузяев перейдет в петербургский клуб после окончании контракта с "Рубином". Об этом тренер заявил журналистам.

Ранее Кузяев подписал контракт с казанским клубом до лета 2026 года.

"Дальше разговоров дело не дошло. Сейчас он уже подписал контракт на год, поздравляю. Я думаю, что Далер очень много сделал для нашей команды. Надеюсь, что он дальше будет приносить пользу "Рубину". Возможно, к нам еще попадет по истечении контракта с "Рубином", посмотрим", - сказал Семак.

Ранее "Зенит" пытался вернуть Кузяева, который выступал за петербургский клуб с 2017 по 2023 год, однако игрок хотел продолжить карьеру в Европе.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский "Гавр", который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик", грозненский "Ахмат" и "Зенит", с которым пять раз становился чемпионом России.