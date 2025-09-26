У иностранцев «Зенита» не нашли самоотдачи

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что у петербургского «Зенита» нет командной игры, и подверг критике бразильских футболистов команды. Его слова приводит «Советский спорт».

«Бразильцы сачкуют. У них создается впечатление, что они приехали сюда просто покрасоваться, демонстрируя, как хорошо владеют мячом. Полной самоотдачи, элементарного движения, желания вступать в единоборства – у них нет», — отметил он.

В девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» одержал победу над «Краснодаром». Встреча, которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на пятую строчку с 16 баллами.