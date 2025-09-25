Руни высказался об особом менталитете Роналду

Уэйн Руни высказался об особом менталитете Криштиану Роналду.

В разговоре с Рио Фердинандом экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» признался, что ему часто приходилось подстраивать свою игру под португальца. На вопрос, смягчал ли он некоторые аспекты своей игры, чтобы позволить Роналду проявить себя, Руни ответил утвердительно, но подчеркнул, что всегда руководствовался интересами команды.