Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
26 сентября (пятница)
«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.
27 сентября (суббота)
«Ахмат» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.
«Зенит» – «Оренбург»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.
28 сентября (воскресенье)
ЦСКА – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.
«Динамо» Махачкала – «Сочи»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.