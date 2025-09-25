Сербский футболист признался в любви к Санкт-Петербургу

Сербский защитник футбольного клуба «Зенит» Страхиня Эракович признался, что испытывает теплые чувства к Санкт-Петербургу. Его слова приводит ТАСС.

По словам Эраковича, его полностью устраивает жизнь в Северной столице.

«Для меня и моей семьи все супер, очень нравится быть в России, в российском футболе. Я очень люблю город Петербург», — заявил он.

Также спортсмен отметил, что изучал русский язык в школе, но не преуспел в этом. Однако благодаря жизни в России его знания улучшились. «На сегодняшний день могу давать интервью на русском языке», — заключил он.

25-летний Эракович является трехкратным чемпионом Сербии в составе «Црвены Звезды». В его активе один гол в пяти матчах в составе национальной сборной страны. В июле 2023 года спортсмен подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

