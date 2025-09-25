Мостовой заявил о готовности работать в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении в московский "Спартак".

© Rusfootball

"Если жизнь даст такой шанс, то я к нему готов. Я же всегда открыт. Вот мой телефон, звоните! Готов работать в "Спартаке" даже пятым-шестым помощником. Я с удовольствием!" - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Александр Мостовой в 2024 году получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, на данный момент россиянин не работал ни в одном футбольном клубе. Ранее Мостовой заявил, что согласится на работу только в клубе, который выступает в Российской Премьер-Лиге.

На данный момент главным тренером столичного "Спартака" является Деян Станкович - ранее сообщалось, что совет директоров намерен отправить сербского специалиста в отставку, а его место может занять Владимир Ивич, который ранее работал в "Краснодаре".