Агент Гоцука рассказал, есть ли финансовые проблемы у "Серик Беледиеспора"

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Кирилла Гоцука, прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Серик Беледиеспора".

"Платят ли зарплату в "Серик Споре"? С финансами все нормально, никаких проблем нет. Кирилл нормально адаптируется в новом чемпионате. Понятно, что уровень Первой лиги Турции ниже, чем в чемпионате России", - цитирует Талаева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство турецкого клуба "Серик Беледиеспор" на протяжении двух месяцев не выплачивает зарплату футболистам и персоналу. За турецкий клуб на данный момент выступают несколько российских футболистов, а главным тренером команды является Сергей Юран.

Сообщалось, что летом пакет акций "Серик Беледиеспора" приобрел Туфан Садыгов, который ранее был инвестором подмосковных "Химок" - напомним, что подмосковный клуб был признан банкротом и приостановил свою деятельность.