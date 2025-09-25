«Уфа» может оспорить результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука. Воспитанник «Спартака» отстранен на год за несоблюдение решения CAS
«Уфа» может опротестовать результаты матча с «Фанкомом» в Кубке.
Встреча Пути регионов Фонбет Кубка России прошла в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 – по пенальти).
За любительский клуб сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме. В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал футболиста на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее воспитанник «Спартака» в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело. Футболист должен выплатить клубу 10 млн рублей.
«Клуб изучает возможность подать протест», – сообщили в «Уфе».
«Футболист Артем Федчук был дисквалифицирован КДК РФС в соответствии со статьей 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения CAS. Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС. Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 г. и доведена до футболиста. Артем Федчук принял участие в матче Кубка России «Фанком» – «Уфа». РФС как организатор соревнований обратится в контрольно-дисциплинарный комитет, который даст правовую оценку участию игрока в матче», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
