«Уфа» может оспорить результат матча с «Фанкомом»

«Уфа» может опротестовать результаты матча с «Фанкомом» в Кубке.

© Sports.ru

Встреча Пути регионов Фонбет Кубка России прошла в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 – по пенальти).

За любительский клуб сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме. В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал футболиста на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее воспитанник «Спартака» в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело. Футболист должен выплатить клубу 10 млн рублей.

«Клуб изучает возможность подать протест», – сообщили в «Уфе».