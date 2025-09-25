Глебов вернулся в общую группу ЦСКА после травмы

Полузащитник Кирилл Глебов тренировался в общей группе футболистов московского ЦСКА.

© ПФК ЦСКА

В Telegram‑канале клуба опубликовано видео с тренировочного занятия перед матчем 10‑го тура МИР РПЛ с калининградской «Балтикой». Наравне с партнерами в тренировке участвовал Глебов.

Глебов получил повреждение мышц бедра во время товарищеского матча сборной России с командой Иордании (0:0) 4 сентября. Сообщалось, что футболист будет восстанавливаться около месяца.

Встреча ЦСКА — «Балтика» пройдет в воскресенье, 28 сентября, и начнется в 14:30 по московскому времени. В прямом эфире матч можно смотреть на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 14:25 мск, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.