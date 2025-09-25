«Динамо» готово расстаться с одним из полузащитников

Московское «Динамо» готово расстаться с полузащитником Николя Муми Нгамале, сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, футболистом интересуются некоторые ближневосточные клубы. Динамовцы готовы отпустить игрока за разумную цену либо зимой, либо по окончании текущего сезона.

Нгамале выступает за «Динамо» с 2022 года. За это время атакующий хавбек провел 85 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 14 результативных передач. В нынешнем сезоне 31-летний камерунец провел 10 игр семь в чемпионате России, три – в Кубке), отметившись одной голевой передачей.

21 сентября «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1. Эль-Мехди Маухуб отличился на 57-й минуте. Максим Осипенко сделал счет 2:0, реализовав пенальти. В самом конце поединка Ульви Бабаев довел счет до разгрома, но Максим Савельев сразу один мяч отыграл.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на восьмом месте. В десятом туре РПЛ московский клуб сразится на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит для футболистов в 18:00 по московскому времени.