Рамос не забил пенальти паненкой в матче с «Толукой» при счете 1:0 в пользу «Монтеррея». Команда испанца в итоге проиграла 2:6

Серхио Рамос не забил пенальти в стиле Антонина Паненки.

Рамос не забил пенальти в матче с «Толукой»
Защитник «Монтеррея» получил право исполнить 11-метровый удар в 1-м тайме матча 10-го тура чемпионата Мексики против «Толуки».

Вратарь хозяев Уго Гонсалес угадал направление удара – Рамос пробил в стиле Паненки по центру. Это произошло при счете 1:0 в пользу «Монтеррея».

Встреча в итоге завершилась победой «Толуки» со счетом 6:2.

Для Рамоса это был первый промах с пенальти с 14 ноября 2020 года Тогда испанец на забил Швейцарии (1:1) в Лиге наций. С тех пор он реализовал четыре одиннадцатиметровых подряд.

