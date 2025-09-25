Смолов о Кузяеве: «Добротный футболист, но не был ключевым в «Зените». Если у тебя Далер ключевой, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»

Федор Смолов высказался о Далере Кузяеве.

Смолов высказался о Кузяеве
«Не знаю, в какой сейчас форме Кузяев. Но, наверное, в своей лучшей форме он бы усилил любую команду. Далер – добротный футболист, без потери качества может закрыть 3-4 позиции. Он был ключевым в «Зените»? Я бы так не говорил. Если у тебя ключевой Далер Кузяев, то явно нет шансов выйти из группы в Лиге чемпионов. Но он добротный футболист, играющий на многих позициях. Я уверен, на сегодняшний день он усилит любую команду», – сказал форвард «БроукБойз».
