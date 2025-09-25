КДК РФС дисквалифицировал тренера ЦСКА

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко на два матча Кубка России (один из которых — условно) по итогам удаления в матче с «Балтикой», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

18 сентября армейцы по пенальти уступили «Балтике» в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 9:10). Главный арбитр встречи Владислав Целовальников на 75‑й минуте после просмотра VAR отменил гол «Балтики». После этого он показал красную карточку тренеру вратарей ЦСКА Крамаренко, который высказывал претензии судейской бригаде.

— Крамаренко агрессивно вел себя. В заседании он принимал участие, как и судьи, чтобы понять, что было за агрессивное поведение. Главный тренер «Балтики» Талалаев аплодировал в сторону скамейки ЦСКА после отмененного гола калининградцев, и Крамаренко так среагировал. Он вышел из технической зоны и направился в сторону скамейки «Балтики» и использовал ненормативную лексику. На заседании Крамаренко извинился и сказал, что подобное поведение неприемлемо, так как он работает в ЦСКА, является публичным лицом. В дальнейшем пообещал исключить такое поведение. Это первое нарушение Крамаренко в его карьере, мы приняли следующее решение: дисквалификация на два матча Кубка России. Один реальный, один условный. Испытательный срок один год, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

