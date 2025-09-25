Футболист «Сочи» дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес судьи

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич дисквалифицирован на два матча за оскорбительные высказывания в адрес арбитра в матче девятого тура МИР РПЛ против ЦСКА.

© ФК «Сочи»

В понедельник «Сочи» в домашнем матче чемпионата России проиграл ЦСКА со счетом 1:3. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных, его помощниками были Игорь Демешко и Александр Богданов.

— После окончания матча «Сочи» — ЦСКА в подтрибунном помещении Крамарич оскорбил первого помощника арбитра нецензурной бранью. Крамарич был на заседании по ВКС. Получили рапорт от помощника судьи. Он сказал, что был мат в отношении судьи. Крамарич подтвердил, что такое выражение было. Крамарич дисквалифицирован на два матча РПЛ, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

