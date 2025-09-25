"Зенит" оштрафован за баннер болельщиков в адрес министра спорта РФ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал петербургский "Зенит".

© ФК "Зенит"

"Нарушение очень серьезное, носит оскорбительный характер. За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера "Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Напомним, на матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и грозненским "Ахматом", который проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (2:1), болельщики сине-бело-голубых вывесили оскорбительный баннер, выражая свое недовольство словами министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который ранее заявил, что не знает главного тренера петербургской команды Сергея Семака.