"Зенит" оштрафован за баннер болельщиков в адрес министра спорта РФ Дегтярева
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал петербургский "Зенит".
"Нарушение очень серьезное, носит оскорбительный характер. За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера "Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Напомним, на матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и грозненским "Ахматом", который проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (2:1), болельщики сине-бело-голубых вывесили оскорбительный баннер, выражая свое недовольство словами министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который ранее заявил, что не знает главного тренера петербургской команды Сергея Семака.