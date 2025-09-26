Экс-игрок сборной Франции назвал лучшего российского футболиста всех времен

Бывший игрок сборной Франции назвал лучшего российского футболиста всех времен

Бывший вратарь сборной Франции Себастьен Фрей назвал экс-голкипера московского «Динамо» и национальной советской команды Льва Яшина лучшим российским футболистом всех времен. Об этом сообщает Legalbet.

Француз счел советского голкипера идолом для большинства вратарей во всем мире.

«Своей игрой Яшин опередил два или три поколения. На мой взгляд, он изменил футбол», — заявил экс-игрок.

Фрей также вспомнил о бывшем голкипере московского «Спартака» и сборной СССР Ринате Дасаеве.

«Для многих в России был только Яшин, но Дасаев был одним из лучших вратарей мира в свое время», — добавил он.

Ранее представители Футбольной ассоциации Англии предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина. В качестве альтернативы англичане назвали соотечественника Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

