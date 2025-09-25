Стало известно, как «Ливерпуль» может наказать Экитике

«Ливерпуль», вероятнее всего, оштрафует нападающего команды Уго Экитике на сумму его двухнедельной зарплаты за снятую им футболку после победного гола в ворота «Саутгемптона» на 85-й минуте матча 1/16 финала Кубка лиги (2:1). На тот момент у игрока уже была жёлтая карточка. В результате Экитике получил второе предупреждение за снятие футболки и был удалён с поля через минуту после своего гола. Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за удаления Экитике пропустит ближайшую встречу чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Французский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.