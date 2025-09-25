ФИФА представила талисманов чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте презентовала талисманов первенства планеты-2026. Финальная стадия пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики.

В качестве маскотов, представляющих каждую из трех хозяек соревнования, выбраны белоголовый орел Клатч (США), лось Мейпл (Канада) и ягуар Заю (Мексика).

"Команда чемпионата мира стала больше и веселее! Мейпл, Заю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и само первенство планеты. Талисманы возьмут на себя ключевую роль в невероятной развлекательной атмосфере, которую мы создаем для этого переворачивающего игру турнира", - отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

На чемпионате мира-2026 примут участие 48 сборных. Они будут поделены на 12 групп по четыре команды в каждой. В плей-офф выйдут те, кто занял первые два места, а также восемь лучших сборных, расположившихся на третьей строчке.

На данный момент известны 18 из 48 участников финальной стадии: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Парагвай, Марокко и Тунис.