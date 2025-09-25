Завершился матч 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «КАМАЗ» и «Спартак» из Костромы. Команды играли на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Основное время игры завершилось безголевой ничьей — 0:0. В серии пенальти точнее оказались хозяева поля — 5:4.

На 90+2-й минуте гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил вышедший на замену нападающий красно-белых Максим Чиканчи. Решающий удар в серии реализовал полузащитник «КАМАЗа» Самину Абдуллахи.

Таким образом, «КАМАЗ» квалифицировался в следующий раунд Кубка России. «Спартак» Кострома, в свою очередь, завершил выступления в турнире.