ФИФА может не поддержать отстранение Израиля из-за Трампа

Международная федерация футбола (ФИФА) вряд ли поддержит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в вопросе отстранения команд из Израиля на фоне военных действий в секторе Газа. Об этом пишет The Independent.

Газета.Ru

Это обусловлено как хорошими взаимоотношениями главы ФИФА Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа, а также тем фактом, что ФИФА необходимо поддержкой США в преддверии дорогостоящего и сложного с точки зрения логистики чемпионата мира по футболу — 2026. Турнир пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике.

25 сентября появилась информация, что УЕФА готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

УЕФА, а также Международная федерация футбола отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

