Смолов обозначил фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Бывший нападающий московского «Динамо», «Урала» и «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что английский «Ливерпуль» является фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. При этом футболист отметил, что хотел бы видеть победу «Барселоны» в турнире.

«Сложно кого-то выделить, «Бавария» классно сыграла, потому что у них был достаточно сложный соперник. Очевидно, что «Ливерпуль» для меня фаворит, ПСЖ — действующий чемпион. Но я хотел бы, чтобы «Барселона» выиграла. Мне кажется, что она заслуживала в прошлом розыгрыше», — приводит слова Смолова ТАСС.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.