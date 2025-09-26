Опубликовано расписание матчей 10-го тура чемпионата России

В пятницу, 26 сентября, стартует 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 8-го тура чемпионата России по футболу.

26 сентября (пятница):

18:00 «Крылья Советов» – «Динамо».

27 сентября (суббота):

14:00. «Ахмат» – «Акрон»;

16:30. «Локомотив» – «Рубин»;

16:30. «Зенит» – «Оренбург»;

19:00. «Ростов» – «Краснодар».

28 сентября (воскресенье):

14:30. ЦСКА – «Балтика»;

17:00. «Динамо» (Махачкала) – «Сочи»;

19:30. «Спартак» – «Пари НН».

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ПФК ЦСКА, в активе которого 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Балтика», заработавшая 17 очков после девяти матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).