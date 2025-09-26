Бускетс подтвердил завершение карьеры после сезона МЛС: «Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории»
Серджи Бускетс подтвердил, что завершит игровую карьеру по окончании сезона.
Контракт 37-летнего экс-опорника «Барселоны» и сборной Испании с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что Бускетс завершит карьеру в ноябре или декабре.
«Спасибо от души всем и футболу за все. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории», – написал Бускетс.
В составе сборной Испании Бускетс выиграл Евро-2012 и ЧМ-2010. Выступая за «Барселону», он трижды становился победителем Лиги чемпионов и 9 раз выигрывал Ла Лигу. В 2023 году в составе «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг.
