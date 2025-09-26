Стал известен самый проверяемый на допинг в 2025 году российский футболист
Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов — наиболее проверяемый на допинг в 2025 году российский футболист. Об этом стало известно ТАСС, получившему материалы от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В период с января по август 2025-го Литвинов сдал три теста. Еще шестеро футболистов сдали по два теста. Среди них голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев.
Самым проверяемым РУСАДА на допинг футбольным клубом стал ЦСКА. В 2025-м году были протестированы 11 игроков армейской команды.
25 сентября за нарушение антидопинговых правил на полгода был дисквалифицирован капитан хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев. Он сможет вернуться на площадку 18 октября.
