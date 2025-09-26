Экс-игрок "Рубина" был бы не против вернуться в Россию

Экс-игрок "Рубина" Саво Милошевич заявил, что был бы не против вернуться в Россию.

© Rusfootball

"За последние два года мне часто звонили из России, но реальных предложений так и не поступило. Никто не довел переговоры до конца. Поэтому я перестал серьезно думать об этом. Но если появится конкретное предложение от российского клуба — я его, конечно, рассмотрю", - цитирует Милошевича Sport24.

Саво Милошевич ранее выступал за казанский "Рубин", испанские "Осасуну", "Сельту" и "Эспаньол". Сербский футболист объявил о завершении карьеры в 2008 году, после этого Милошевич был главным тренером "Партизана", "Олимпии" и сборной Боснии и Герцеговины.