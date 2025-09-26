«Ювентус» хочет продать нападающего

«Ювентус» хочет продать Влаховича в январе. «МЮ» и «Челси» интересуются форвардом (GdS)
«Ювентус» намерен продать Душана Влаховича зимой.
Контракт сербского форварда с туринцами истекает следующим летом, и клуб надеется выручить хоть какую-то сумму за него, а также сэкономить на зарплате за полгода, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сам Влахович также настроен сменить команду в январе. Отмечается, что интерес к 25-летнему футболисту проявляют клубы АПЛ, в частности «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Серии А Влахович забил 2 гола в 4 матчах. Его полная статистика доступна здесь.
