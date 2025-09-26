Бубнов рассказал, как изменился Черчесов

Бывший футболист Александр Бубнов рассказал, как изменился главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов.

"Сейчас он уже понял, что с игроками всё-таки надо разговаривать, общий язык, а не в душевую звать их или ещё куда-то. Поэтому он уже набрался опыта и стал более гибкий, и это только на пользу ему и команде идёт", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В августе текущего года Станислав Черчесов был назначен на пост главного тренера грозненского "Ахмата", ранее российский специалист был главным тренером сборной России и Казахстана, а также венгерского "Ференцвароша".

После 9 сыгранных туров грозненский "Ахмат" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками в своем активе. В 10 туре РПЛ грозненцы сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном".