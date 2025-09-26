«Фенербахче» может уволить назначенного в начале сентября Тедеско. Тренеру дали три матча для исправления ситуации (Fotomaç)
«Фенербахче» может уволить Доменико Тедеско.
Немецкий специалист возглавил команду в сентябре, сменив Жозе Моуринью, и в четырех матчах одержал лишь одну победу.
После поражения от «Динамо» Загреб (1:3) в Лиге Европы руководство «Фенербахче» во главе с новым президентом Садеттином Сараном провело заседание совета директоров.
Клуб предоставит тренеру три матча для исправление ситуации, утверждает Fotomaç.
Отмечается, что если Доменико Тедеско не победит во всех трех играх, то покинет пост главного тренера команды в ходе перерыва на матчи сборных в октябре.
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы