УЕФА не обсуждал допуск России на международные турниры - источник
Представители федераций-членов УЕФА не обсуждали вопрос допуска России на международные турниры.
По информации ТАСС, формат встречи был традиционным. Ранее сообщалось, что на заседании присутствовал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Напомним, что ближайший матч сборной состоится 10 октября в Волгограде. Команда Валерия Карпина встретится с Ираном. 14 октября сборная России примет национальную команду Боливии в Москве. Кроме того, в ноябре запланированы встречи России со сборными Чили и Перу.
В сентября Россия вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также на выезде одержала победу на Катаром (4:1).
Напомним, что национальная команда и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.