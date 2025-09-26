Футболисты «Ростова» забили шесть мячей «Уралу» в матче Молодежной лиги

«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче 24‑го тура Молодежной футбольной лиги.

© Академия ФК «Ростов»

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 6:0. Дублем в матче отметился Георгий Суанов, также по голу забили Денис Титов, Ислам Меликов, Андрей Бондарь и Владислав Соколов. Победители реализовали два пенальти.

«Ростов» одержал четвертую победу подряд, набрал 37 очков в таблице и располагается на 7‑й строчке. «Урал» с 23 очками идет 13‑м.

В следующем туре «Ростов» дома сыграет со «Спартаком» 3 октября, «Урал» в этот же день отправится к гости к «Динамо».