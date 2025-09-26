Бонгонда поделился своими целями на этот сезон

Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда поделился своими целями на текущий сезон.

© Rusfootball

"Для начала - снова регулярно играть. Выйдя на замену в матче с "Динамо", я ощутил, насколько отвык от этого. Много лет подряд я неизменно сохранял чувство игры, а сейчас нужно обрести его снова. Жажду сделать это как можно скорее", - приводит слова Бонгонды пресс-служба "Спартака".

Напомним, что Тео Бонгонда в июле текущего года получил травму, выступая за сборную ДР Конго. Он сыграл в текущем чемпионате лишь в одном матче, выйдя на замену против "Динамо".

В прошлом сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Контракт 29-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до июня 2027 года.

После девяти туров "Спартак" находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 15 очков.

Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт дома против "Пари НН". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.