Алонсо ответил, может ли «Реал» набрать 100 очков в Ла Лиге

Алонсо о том, могут ли «Реал» и «Барса» набрать 100 очков в Ла Лиге: «Трудно выиграть каждый матч. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле»
Хаби Алонсо ответил на вопрос о том, может ли «Реал» набрать 100 очков в Ла Лиге.
Мадридская команда набрала 18 баллов в 6 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. В активе «Барселоны» 16 очков в 6 играх.
– Считаете ли вы, что «Реал Мадрид» и «Барселона» смогут набрать 100 очков?
– Это очень сложно. Выиграть каждый матч очень трудно.
Мы не можем позволить себе расслабиться. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле. Мы должны быть стабильны в своей игре.
Чем больше мы тренируемся играть активно, тем больше побед сможем одержать.
Если у нас будет активная игра, то сможем набрать много очков, – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
