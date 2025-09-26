Семин рассказал, находится ли «Спартак» в критической ситуации

Российский тренер Юрий Семин заявил, что московский «Спартак» не находится в критической ситуации, передает РИА Новости.

«С футбольной точки зрения ситуация у «Спартака» некритичная. Руководители знают, когда и кого нужно увольнять. Я смотрю футбол и надеюсь, что «Спартак» в ближайшее время выиграет серию матчей», — сказал Семин.

Главнвй тренер «Спартака» Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

В минувшем туре «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.