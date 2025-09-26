В Киргизии заявили о желании сыграть со сборной России по футболу

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев заявил о желании организовать матч сборной страны с национальной командой России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Нам всегда интересно сыграть с сильными соперниками, проверить свою конкурентоспособность. Сборная России относится к таким соперникам», — заявил Букуев.

Он также рассказал, что постоянно общается с представителями Российского футбольного союза (РФС).

«Но вопрос о товарищеском матче пока в повестке дня не стоял», — добавил Букуев.

Россия играла с Киргизией в сентябре 2022 года. Товарищеский матч завершился со счетом 2:1 в пользу россиян.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.