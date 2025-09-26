«Шанхай» Слуцкого победил впервые с 23 августа – разгромил «Мэйчжоу Хакку» 6:1. До этого не выигрывали в четырех матчах подряд
«Шанхай Шэньхуа» крупно обыграл «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре Суперлиги Китая.
Встреча завершилась со счетом 6:1, голы забили Луис Асуэ, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй, У Си сделал дубль. У соперника отличился Цзи Шэнпань.
Это первая победа команды Леонида Слуцкого с 23 августа: тогда обыграли «Циндао Хайню» (2:0). После этого «Шэньхуа» дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 1 октября встретится с корейским «Ульсаном» во 2-м туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов. Начало матча в 15:15 по московскому времени.
