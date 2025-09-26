Экс-футболист Мерсон: «Арсеналу» нужно обыграть «Ньюкасл» в матче АПЛ

Мерсон про «Арсенал»: «Гонка за титул АПЛ будет завершена в случае поражения от «Ньюкасла» и победы «Ливерпуля» над «Пэласом». Люди попадаются, думая: «Не волнуйтесь, есть еще 32 игры»
Пол Мерсон заявил, что «Арсеналу» нужно обыграть «Ньюкасл» в матче АПЛ.
«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на пять очков, поэтому им просто необходимо выиграть матч против «Ньюкасла».
Если «Ливерпуль» победит «Кристал Пэлас», то к своему матчу «Арсенал» будет отставать на восемь очков. Если они проиграют, поверьте, гонка за титул АПЛ для них будет завершена. Конец.
Люди постоянно на этом попадаются, думая: «Не волнуйтесь, есть еще 32 игры».
Если бы я сказал вам в начале сезона: «Осталось 38 игр, но «Ливерпуль» начнет с восьмиочковым преимуществом», то даже если вы самый преданный болельщик «Арсенала» в мире, вы бы не смогли представить себе их победу в чемпионате.
Мне надоели эти «еще 30 с лишним матчей».
Нужно как можно быстрее набирать очки. «Арсеналу» обязательно нужно победить», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.
