Чернов ответил на вопрос о полноценном трансфере в "Крылья Советов"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов прокомментировал возможный полноценный трансфер в самарскую команду.

"Хочется ли мне остаться в "Крыльях" на полноценной основе? Сейчас мне хочется приносить команде максимальную пользу, помогать ребятам на поле и за ним. У нас есть молодые парни, которым надо подсказывать. Вроде пока неплохо идёт, а там уже будем думать. Вернусь в "Спартак" — посмотрим, поговорим, тогда всё и решится. Для моего личного развития лучше играть. Это самое главное", - сказал Чернов в интервью "РБ Спорт".

Чернов на правах аренды выступает за "Крылья Советов". В июле 2025 года он перешел в самарский клуб из "Спартака". В сезоне-2025/25 29-летний защитник выступил в четверг встречах, не записав на свой счет результативных действий. По истечению арендного соглашения, Чернов должен вернуться к красно-белым летом 2026 года.

После девяти туров "Крылья Советов" идут на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в девяти турах. Следующая встреча самарской команды состоится сегодня, 26 сентября. Подопечные Магомеда Адиева примут московское "Динамо".