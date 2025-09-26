КДК РФС получил от «Уфы» протест на результат матча Кубка России с «Фанкомом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что «Уфа» подала протест на результат матча Кубка России с кировским «Фанкомом».

© ФК «Уфа»

В среду «Уфа» уступила «Фанкому» в рамках четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в серии пенальти (1:1, 3:5).

Футболист «Фанкома» Артем Федчук появился на поле на 68‑й минуте. В марте 2024 года футболист был дисквалифицирован на год во всех соревнованиях под эгидой РФС из‑за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате 10 миллионов рублей его бывшему клубу — «Чайке». В апреле 2025‑го КДК дисквалифицировал Федчука до момента исполнения решения CAS.

— «Уфа» подала протест на участие Федчука в матче, рассмотрим этот вопрос в четверг, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

