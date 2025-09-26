"Крылья Советов" и "Динамо" назвали составы на стартовый матч 10-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и московского "Динамо".
10-й тур РПЛ стартует сегодня, 26 сентября, матчем между "Крыльями Советов" и столичным "Динамо". Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 18:00 по московскому времени.
В прошлом туре подопечные Магомеда Адиева уступили в гостях "Спартаку" со счетом 1:2. Команда Валерия Карпина в прошлом туре обыграла на выезде "Оренбург" (3:1).
