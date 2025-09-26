Тренер Мареска оценил ситуацию с вратарями в «Челси»

Мареска о вратарях «Челси»: «Санчес был великолепен в начале сезона. У нас нет проблем – он ошибся с «МЮ» и признает это»
Энцо Мареска оценил ситуацию с вратарями в «Челси».
В матче пятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2) стартовый голкипер лондонского клуба Роберт Санчес был удален на пятой минуте.
«Санчес долгое время был очень хорош. В конце прошлого сезона и в начале этого он был великолепен. Он допустил ошибку в матче с «МЮ» и признает это. Я много раз говорил, что когда ошибается вратарь или полузащитник, это одно и то же. Мы довольны Робертом, мы довольны Филипом Йоргенсеном. С Робертом нет никаких проблем», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Генич о Бубнове и подсчете ТТД: «Это не работает в 2025-м, сейчас огромная база разных цифр. Но некоторые ждут – им нравится, когда он произносит слово «двойка»
Слуцкий после 6:1 с «Мэйчжоу»: «Мы заслужили эту победу. У Си и Юй Ханьчао проявили себя как лидеры и образцы для подражания»
Мареска о вратарях «Челси»: «Санчес был великолепен в начале сезона. У нас нет проблем – он ошибся с «МЮ» и признает это»
Генич о Бубнове и подсчете ТТД: «Это не работает в 2025-м, сейчас огромная база разных цифр. Но некоторые ждут – им нравится, когда он произносит слово «двойка»
Слуцкий после 6:1 с «Мэйчжоу»: «Мы заслужили эту победу. У Си и Юй Ханьчао проявили себя как лидеры и образцы для подражания»
Мареска о вратарях «Челси»: «Санчес был великолепен в начале сезона. У нас нет проблем – он ошибся с «МЮ» и признает это»