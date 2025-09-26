Тренер Мареска оценил ситуацию с вратарями в «Челси»

Мареска о вратарях «Челси»: «Санчес был великолепен в начале сезона. У нас нет проблем – он ошибся с «МЮ» и признает это»

Энцо Мареска оценил ситуацию с вратарями в «Челси».

В матче пятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2) стартовый голкипер лондонского клуба Роберт Санчес был удален на пятой минуте.

«Санчес долгое время был очень хорош. В конце прошлого сезона и в начале этого он был великолепен. Он допустил ошибку в матче с «МЮ» и признает это. Я много раз говорил, что когда ошибается вратарь или полузащитник, это одно и то же. Мы довольны Робертом, мы довольны Филипом Йоргенсеном. С Робертом нет никаких проблем», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
